Grande Fratello, che fine ha fatto Heidi Baci? Ecco dove la vedremo: il silenzio social e gli indizi del suo ritorno nel reality

Heidi Baci che fine ha fatto? La scorsa puntata del Grande Fratello è stata condita di colpi di scena, oltre l'ingresso di tre nuovi “vip” tra i concorrenti (Giampiero Mughini, Jill Cooper e Mirko Brunetti) a tenere banco è stato l'ingresso del padre dell'imprenditrice di orgini albanesi che ha sconvolto talmente tanto la gieffina dal portarla ad abbandonare il gioco. Ma ora i telespettatori si chiedono che fine abbia fatto Heidi. Di lei, dalla sua uscita, nessuna traccia, né sui social né in tv. Come evidenziato da molti fan Baci ha ripreso in mano la gestione dei suoi social non pubblicando però ancora nulla. Inoltre la stessa non ha rilasciato ancora nessuna intervista.

Gf, che fine ha fatto Heidi?

Questa scelta potrebbe essere stata fatta da Heidi per dedicarsi completamente alla sua famiglia, visto che il padre le ha detto che la mamma stava malissimo a causa della sua vicinanza a Massimiliano Varrese. Ma tra le ipotesi dietro alla sua sparizione potrebbe anche esserci il contratto in esclusiva che i concorrenti hanno con il reality. Con tutta probabilità quindi sarà proprio al Grande Fratello che vedremo l'ex gieffina quando sarà pronta a dire le motivazioni che l'hanno portata a prendere questa decisione così drastica. Così come non si esclude, presto, un’intervista con Silvia Toffanin a Verissimo, dove di consueto passano tutti gli ex concorrenti del reality.

ancora nessun segno da heidi baci pic.twitter.com/joeH1TQxz0 — kiara (@chae_kiara) October 18, 2023

Per scoprire qualcosa in più bisognerà attendere la diretta di stasera in tv quando il Grande Fratello tornerà alle 21.30 su Canale 5.