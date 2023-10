Grande Fratello, Massimiliano replica alle accuse del padre di Heidi: «Adesso ho capito di chi aveva paura e non sono io. Quello che è successo è grave»

Dopo l'ingresso del papa di Heidi con le sue forti accuse Alfonso Signorini pretende che ci sia un faccia a faccia tra lei e Massimiliano Varrese, che in oridine si è preso del «vecchio e violento». Lei ancora trema ma dice che «avevo già chiuso». Poi il confronto finisce in un «va bene» da parte di tutti e due. E dobbiamo dirlo Massimiliano fa un figurone perché dice solo: «Signorini io preferisco tacere, ma oggi ho capito di chi avesse paura Heidi e non sono io. Avrà paura del giudizio di suo padre».

Grande Fratello, il padre di Heidi furioso: «Massimiliano non va bene. Io e mamma devastati. Ti porto via». Signorini: «Non le permetto di dire certe cose»

Grande Fratello, la replica di Massimiliano al padre di Heidi

E continua, spinto dal conduttore: «Però davvero la situazione è molto delicata e preferisco tacere» Applausi in studio «Quello che è successo stasera è molto grave, in un momento in cui si fanno le guerre contro il patriarcato, tra cui la madre di mia figlia, apprendo una grande lezione da questo viaggio oggi, questo rafforza ancora di più la mia dea di padre incoraggiando mia figlia a fare quello che sente senza imporre nulla, e per questo preferisco stare zitto»

Un rapporto padre-figlia così tossico non si vedeva da un pezzo. Che orrore #grandefratelllo pic.twitter.com/mxu25PVV2E — Zoe Frizzi (@ZoeFrizzi) October 16, 2023

Ma il conduttore vuole capire di più cosa passa per la testa della ragazza: «Perchè prima lo hai difeso e ora è l uomo più opprimente del mondo?»

Lei non ammette di aver cambiato idea di fronte al padre: «Bisogna contestualizzare io ho messo un freno e avevo deciso di chiudere ma non volevo farlo passare in diretta così ma l'ho sempre detto».

Signorini sembra non crederle ma comunque chiude il collegamento con la casa. Hiedi raggiunge gli altri e comincia a piangere e nel confessionale dice che vuole abbandonare il gioco.