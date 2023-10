Grande Fratello, gaffe di Alfonso Signorini: «Jill Cooper somigli a Giacomo Urtis. Siete uguali». Poi il dietrofront: «Devo averla detta grossa»

Alle 23.25 entra, finalmente, la prima nuova concorrente del Grande Fratello ed è Jill Cooper. Signorini fa credere a Beatrice che nella casa sta per entrare Jane Alexander, ma in realtà è l'atleta. Dopo le presentazioni ufficiali e il video di presentazione il conduttore entra nella casa per salutare la nuova inquilina: «Finalmente dopo tanti anni in cui sei entrata per qualche ora sei una conconcorrente».

Grande Fratello, la gaffe di Signorini

Lei ringrazia e mozionata e Alfonso Signorini si lascia andare: «Sei un'icona. Secondo me sai chi si ispira a te Jill? Giacomo Urtis perchè siete uguali».

Non contento di quanto detto saluta aggiungedo: «Dai Jill non vediamo l'ora di farci due glutei così con te».

Risate in studio. Ma gli autori non devono averla presa bene perché poi Alfonso Signorini dice: «Meglio che mi sto zitto devo aver detto qualcosa di grave perché mi hanno detto di star zitto»