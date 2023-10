Terra Amara, le anticipazioni di oggi, giovedì 19 ottobre: Zuleyha prova qualcosa per Demir ed è in preda ai dubbi

Torna oggi in tv un nuovo episodio di Terra Amara, la soap opera turca in onda su Canale 5 alle 14.10 e disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity. Le vicende dei personaggi continuano ad intrecciarsi, tra vecchi misteri e nuovi amori che affiorano. Vediamo allora insieme la trama e le anticipazioni della puntata di oggi, giovedì 19 ottobre.

Terra Amara, le anticipazioni del 19 ottobre

Fekeli è venuto a conoscenza della relazione tra Mujgan e Fikret e, dopo aver riflettuto, ha voluto dire al nipote di essere disposto a dare loro la propria benedizione, ma a condizione che lui abbia intenzioni serie con la dottoressa.

Fikret riflette ma sente il bisogno di sfogarsi con qualcuno, dirigendosi dal cugino.

Fikret spiega che nella sua intenzione di impegnarsi con Mujgan si sente però spaventato dal sentimento che prova. Non sa che Cetin ha origliato segretamente la conversazione e si sente molto turbato da quanto appreso.

Nel frattempo, Zuleyha sente sempre più chiaramente di essersi innamorata di Demir: lo guarda giocare con il piccolo Adnan, e si meraviglia lei stessa dell'emozione che questa scena le suscita. Ad essersene accorta prima ancora dell'Altun è Sevda, che l'ha invitata a lasciarsi andare e ad aprire il suo cuore. Ma Zuleyha è dubbiosa e non riesce ancora a capire cosa provi realmente per Demir.