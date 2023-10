Grande Fratello, è davvero finita tra Mirko e Greta? «Ha beccato un messaggio (cancellato) che ho mandato a Perla». La rivelazione

Mirko Brunetti è entrato, dopo l'esperienza a Tempation Island, ieri nella casa del Grande Fratello. E già è al centro dell'attenzione. Al suo ingresso Alfonso Signorini gli chiede del motivi per cui ha lasciato Perla, scegliendo a lei la tentatrice Greta. «La mia relazione con Perla è finita, ma non per colpa del programma. Abbiamo vissuto insieme per tre anni e la relazione era diventata tossica».

Grande Fratello, pagelle: padre di Heidi, anche meno (0), Cesara, inopportuna (3), Samira, ghost (4), Mirko, impaurito (5), Paolo, cuore di panna (8)

Gf, è finita tra Mirko e Greta?

Sicuramente ad aiutarlo a prendere questa decisione c'è stata Greta: «Poi è stato a Temptation Island che ho conosciuto la tentatrice.

Temptation Island, pagelle della finale: Mirko, Greta e il tatuaggio dell'orrore (4), Federico «inquietante» (0), Gabriela e Giuseppe (sempre più) tossici (3)

Il messaggio a Perla

Dopo le Story, la presentazione delle famiglie e il tatuaggio anche Mirko e Greta si sono lasciati: «Lei mi accusa di averla riempita di bugie: è successo che un paio di mesi fa cancellai un messaggio che era rivolto a Perla, era un messaggio in ambito lavorativo, quando Greta l’ha poi ritrovato e letto ha pensato male. Avrei fatto meglio a non cancellarlo visto che non c’era nulla di strano».

Grande Fratello, gaffe di Alfonso Signorini: «Jill Cooper somigli a Giacomo Urtis. Siete uguali». Poi il dietrofront: «Devo averla detta grossa»

La rivelazione

Dopo la puntata i gieffini hanno chiesto al nuovo arrivato i dettagli della sua rottura con Greta (resa pubblica anche dalla ragazza). Poi il colpo di scena, i due non si sono lasciati, ma si sono presi una pausa. «Lei aveva perso la fiducia in me, così l’ho raggiunta a Cagliari. Una sera ho fatto una mattata e sono partito per andare da lei. No non vive a Cagliari, era lì con la sorella per tre giorni. Ha messo un muro completo. Se sono single al 100%? No, non è che mi sono lasciato da pochi giorni come è stato detto. Non ci siamo proprio lasciati, è un periodo complicato. Poi vedremo come vanno le cose, per adesso però non posso dire che è finita». Nel frattempo Greta ha lasciato l’Italia ed ha anche rivelato che non seguirà l'esperienza di Mirko nella casa del Grande Fratello. Ma chi le crede?