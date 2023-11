Grande Fratello, entrano due nuovi vip: ecco chi sono (una è una collega di Beatrice Luzzi): le indiscrezioni

Grande Fratello, c'è aria di cambiamenti. Secondo Davide Maggio infatti stanno per entrare due nuovi concorrenti. Dopo l'addio di Giampiero Mughini e il possibile abbandono di Alex Schwazer (che stasera in diretta comunicherà la sua decisione) pare che al loro posto arriveranno due nuovi inquilini e sono due vip. Ipotesi che trovano conferma ora dal sito di Mediaset infinity. Vediamo dunque le anticipazioni di quello che potrebbe accadere stasera in tv.

Grande Fratello, due vip pronti a entrare?

Il primo nome è quello di Marco Maddaloni, judoka conosciuto già per la sua partecipazione a diversi reality. La prima a lanciare l'indiscrezione è stata Deianira Marzano, esperta di gossip, a seguyire Dagospia ha confermato e ora davide Maggio ha ufficializzato la soffiata. Ma l'indizio piu' forte dell'ingresso di Maddaloni al Gf è dato dall'atleta stesso su Instagram: «Ho tenuto custodito questo video per più di 4 anni.

Il secondo nome

E chi sarà il secondo vip a varcare la porta rossa? Non ha mai partecipato a nessun reality ma conosce molto bene Beatrice Luzzi, di chi si tratta? Nella Casa sta per arrivare anche Sara Ricci. L’attrice romana è, a sua volta, un ex volto della soap opera Vivere ma, a differenza di Marco Maddaloni, non ha mai partecipato ad un reality show.