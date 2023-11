Marco Maddaloni entra stasera al Grande Fratello: «Amo le sfide e amo fare tv». Chi è il campione di judo: carriera, vita privata e Isola dei Famosi

Stasera in tv andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. Dopo l'addio di Mughini e la sempre piu' probabile uscita di Alex Schwazer, Alfonso Signorini è pronto a metterci "le pezze" con due nuovi ingressi. Il primo che è quello già ufficializzato dal profilo Mediaset è Marco Maddaloni. «Marco Maddaloni, il campione di judo che ha anche vinto L'isola dei Famosi nel 2019, entra nella Casa del Grande Fratello nella puntata di lunedì 20 novembre». E lui lo conferma su Instagram attraverso un video in cui scrive (tra l'altro): «Amo qualsiasi tipo di sfida. E amo fare tv». Poi pare arriverà anche Sara Ricci, ma queste ancora sono solo indiscrezioni. Vediamo dunque chi è Marco Maddaloni.