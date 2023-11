Mediaset cambia programmazione: Zelig, Grande Fratello e Io canto, quando andranno in onda? I palinsesti fino a gennaio

Quasi ogni anno il mese di dicembre è caratterizzato da alcuni assestamenti dei vari palinsesti tv. Questo accade non solo in vista delle feste, ma anche per adattare format consolidati e nuove proposte all'andamento di share registrato nella stagione autunnale, permettendo così ai programmi di performare al meglio.

E se la Rai più difficilmente modifica i suoi punti fermi, Mediaset invece attua abbastanza spesso delle rivoluzioni alla programmazione televisiva. Tra Grande Fratello, Zelig e Io Canto Generation, ecco cosa c'è da sapere per i telespettatori.