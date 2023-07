Grande Fratello, Cesara Buonamici è la nuova opinionista: l'ultima scelta di Pier Silvio Berlusconi per «alzare il livello». L'annuncio (inaspettato)

Indiscrezione bomba sul Grande Fratello 2023/2024: Cesara Buonamici opinionista unica. «Una scelta fatta per spiazzare e “alzare il livello”». La notizia lanciata di Dagospia effettivamente lascia tutti senza parole. Se finora per il sito di gossip, tra i desiderata della produzione del reality al posto delle uscenti Sonia Bruganelli e Orietta Berti, erano certi i nomi di Katia Ricciarelli e Paola Barale, ora tutto cambia. Dopo le prime voci iniziate a circolare ieri, 21 luglio, poco fa è arrivata la conferma: il noto volto del TG5 Cesara Buonamici sarà la nuova opinionista della prossima edizione del Grande Fratello.

In maniera del tutto inaspettata, pare proprio che Berlusconi sia riuscito a fare ciò che sembrava impossibile: ha convinto la giornalista del Tg5 a prendere parte al programma.

«Cesara Buonamici sarà opinionista unica al prossimo Grande Fratello. Come Dago anticipato da Giuseppe Candela, si tratta di una scelta per spiazzare e alzare il livello della trasmissione, in linea con il nuovo corso anti-trash di Mediaset voluto da Pier Silvio Berlusconi». La conferma c'è e il web è in fermento e c'è chi si chiede se magari per rivoluzionare completamente il programma, Pier Silvio Berlusconi avrebbe dovuto cambiare direttamente il conduttore, Alfonso Signorini, piuttosto che escludere personaggi trash dal cast o ingaggiare la Buonamici come opinionista. Insomma non ci resta che attendere l'inizio della stagione per vedere come la giornalista se la caverà nel suo nuovo ruolo.