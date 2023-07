Grande Fratello, rissa ai provini: «L'ex corteggiatore di Uomini e Donne Ciprian è venuto alle mani con un ragazzo in fila»

Sono già cominciati i provini del Gf Vip e già ci sono scoop. Nelle scorse ore è trapelato un retroscena particolare. Quest'anno il reality prevede un mix tra concorrenti vip e nip (sconosciuti).

Come rivela Deianira Marzano, ai casting un testimone ha raccontato di aver visto un volto noto diassumere un atteggiamento altezzoso che ha provocato la rabbia di un altro ragazzo. E la questione non sarebbe finita bene...

Lo scoop

Come già rimarcato quest’anno il reality show mescolerà le carte e ‘fonderà’ assieme 12 vip e 8 nip. I personaggi famosi vengono chiamati dal programma e sostengono dei provini, mentre le persone ‘normali’ avanzano le loro candidature in luoghi appositi lungo lo Stivale. E quindi capita spesso che i Nip, per accedere a un provino, debbano fare code di ore sotto al sole cocente. Ed ecco che fra una coda e l'altra, scoppia il putiferio: l'ex volto di UeD Ciprian Aftim, che a Uomini e Donne fu il preferito della tronista Nicole Conte (il loro percorso non finì bene in quanto la trasmissione scoprì che i due giovani avevano mentito) si sarebbe presentato volendo saltare la fila.

ll rischio

Dalla testimonianza riportata ad Deianira, emerge che l’ex corteggiatore avrebbe preteso di beneficiare del privilegio di saltare la fila in quanto personaggio già noto in tv. E quando un ragazzo, che stava aspettando il suo turno, avrebbe leggermente spintonato e lo avrebbe invitato a fare la coda come tutti, l’ex volto UeD avrebbe preso per i capelli il giovane: «Una scena imbarazzante» ha rivelato la fonte. Sarà vero?