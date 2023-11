Grande Fratello, Signorini dà del «guardone» a Mughini. Lui perde le staffe: «Non ti permettere proprio»

Focus (ancora) sulla discussione tra Angelica e Giampiero Mughini e Signorini entra a gamba tesa e con poca eleganza. Durante i festeggiamenti per Halloween il giornalista dice alla coinquilina: Tu hai proprio un futuro da z***ola grande così», lei sembra non essersela presa più di tanto. Poi nella puntata della scorsa settimana Alfonso Signorini torna sulla questione e lei comincia a piangere. «Ma non diciamo assurdità, non diciamo cose contro la natura degli essere umani, io adoro Angelica, era una battutaccia, ma se uno non facesse battutaccie vuol dire che è muto, hai capito? Non diciamo cose assurde. Ma non ci posso credere, non ci posso credere che lei da me si aspetti qualcosa di negativo». Parole dette da Mughini che però non sono servite a riportare la serenità nella casa. Così durante la settimana i concorrenti del reality si sono schierati chi dalla parte di lei, chi dalla parte di lui. «Mi sento criticare come se fossi un criminale politico. Io non mi sono mai sentito così offeso in vita mia», Giampiero non ci sta.

Gf, la bagarre tra Angelica e Mughini

«Io so benissimo che non voleva offendermi. Io ero sotto choc sono inesperta nel gestire queste cose» le parole di Angelica non sono molto chiare. E Mughini stasera è ancora piú infuriato. «C’è ancora più indignazione.

Lo scivolone di Signorini

Poi Signorini per spegnere gli animi dice a Mughini. «Però tu Giampiero sei un intenditore del genere femminile, quando le ragazze sono in piscina sei sempre in prima fila. Sei un guardone». Lui perde le staffe: «Non ti permetto di dire queste cose». Il conduttore prova a recuperare la situazione a Mughini lascia cadere la questione.