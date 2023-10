Grande Fratello, Alfonso Signorini gela Samira: «Sei una stratega. Creare dinamiche con Giuseppe hai capito che ti dà visibilità»

Undicesima puntata del Grande Fratello, stasera in tv. Primo nodo da sciogliere. Samira è sempre più furibonda con Giuseppe. Non voleva passare da donna gelosa del rapporto del bidello con Beatrice Luzzi, visto che è fidanzata e anche questi giorni ha continuato a "sputare" veleno. Ha girato nella casa in cerca di qualcuno a cui raccontare la sua versione. «Da parte mia c'è stato sempre un rapporto d'amicizia» dice lui, e lei continua a dire che ora a causa dei video mandati in onda la scorsa settimana il pubblico pensa che lei sia gelosa di lui.

Grande Fratello, il confronto tra Giuseppe e Samira

«Beatrice se volessi Giuseppe me lo prenderei in pochissimo tempo» ha detto la concorrente e Signorini chiede alla Luzzi che ne pensa. «Io non credo proprio» è sicura Beatrice. «Subito no» dice ridendo Giuseppe e aggiunge, «se i miei modi di scherzare le davano fastidio poteva dirmelo».

Interviene anche Cesara Buonamici: «Non credo c'entri nulla la gelosia, tu hai un fidanzato sei bellissima, io da quella reazione anomala io ci ho visto una delusione per il peso specifico che nella casa ha Beatrice.

Perché nella casa non è tanto importante mostrarsi ma le relazioni che si creano e sono quelle che danno il peso specifico ai protagonista, è come se tu ti sia sentita poco importante nella casa, come se fossi stata messa all'angolo».

Signorini gela Samira

«No secondo me no, semplicemente dal nulla si è fermato il nostro dialogo». Prova a spiegarsi la concorrente ma Alfonso Signorini la gela. «Secondo me anche Samira è una stratega ha capito che creare dinamiche con giuseppe le dà visibilità ha avuto un sacco di blocchi del programma.