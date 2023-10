Grande Fratello, Beatrice Luzzi commuove il pubblico: messaggio da brividi

Sabato 14 Ottobre 2023, 12:51

Nella casa del Grande Fratello la giornata inizia con... la lacrimuccia. Mentre Paolo, Fiordaliso e Alex si godono il sole in giardino nel salone, Beatrice, dedica un pensiero commosso a suo figlio Valentino, che proprio oggi compie gli anni. Tra lacrime di emozione, Beatrice Luzzi gli ha augurato un felice compleanno, promettendo di preparare una torta al cioccolato in suo onore per sentirlo più vicino nonostante la sua assenza. Davanti alle telecamere esclama un dolcissimo "Mi manchi amore!".