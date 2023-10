Grande Fratello, Paolo si dichiara a Letizia: «​Non sono riuscito ad eliminarti dalla mia testa. A me piaci e punto. Il fatto che tu sia fidanzata non cambia nulla»

Il loro rapporto è stato fin da subito di fiducia e confidenze: Letizia Petris e Paolo Masella grandi amici al Grande Fratello. Ma per il macellaio romano la concorrente è molto più di un'amica. Ha provato a trattenere i suoi sentimenti per rispetto della persona che Letizia ha fuori - la fotografa infatti è fidanzata - ma ora non ce la fa più e vuota il sacco.