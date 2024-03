Giuseppe Garibaldi a Verissimo: «Io eliminato a causa della relazione con Beatrice. Io la aspetto fuori. Non tornerò a fare il bidello,vorrei lavorare in tv»

Giuseppe Garibaldi arriva a Verissimo dopo essere stato eliminato dall'ultima puntata del Grande Fratello. Tutti pensavano, soprattutto lui che sarebbe arrivato in finale e invece il pubblico ha deicso di mandarlo fuori dalla casa di Cinecittà: «Ci speravo tanto e ci sono rimasto male, ma non ho nessuno rammarico»

Giuseppe Garibaldi a Verissimo

Non si riteneva vincitore ma «avevo una buona percentuale e questo è quello che mi fa rosicare di più». Ripercorre nel salotto di Silvia Toffanin il suo percorso nel reality Giuseppe. «Credo che la relazione con Beatrice mi abbia penalizzato, o meglio mi hanno penalizzato i litigi dopo.

E soprattutto il fatto di non averla difesa dagli attacchi degli altri. Da parte mia c'erano i sentimenti ma adesso si è spenta per i litigi e per difesa. Io ero geloso di lei e per difendermi l'ho nominata diverse volte. Ma sono felice perché è stata l'unica persona che mi ha portato a crescere».

La relazione con Beatrice

Una relazione la loro fatta di alti e bassi. «Io ero molto preso da lei, è la prima volta che mi avvicno a una donna così grande e poi Beatrice è intelligentissima»

Quando è uscito dalla casa però Giuseppe e Beatrice si sono baciati: «Il nostro però è un amore difficile, lei vuole che io mi faccia una famiglia e poi lei ha detto che fuori dal Gf tra noi non ci poteva essere futuro. Io quando uscirà ci proverò di nuovo co lei, non so quello che succederà fuori»

I progetti futuri

Una vita stravolta quella di Giuseppe che dal suo posto fisso da bidello si è visto catapultato sotto le luci della notorietà: «Non ero pronto a questo, ho avuto difficoltà soprattutto ho avuto difficoltà ad esprimermi». È partito dalla Calabria con una valigia piena di sogni alla conquista del tanto agognato "posto fisso" e lo ha trovato in Veneto e poi a Piacenza. Poi per entrare al Grande Fratello ha rinunciato a qualche contratto e ora il futuro è tutto da scrivere. «Il futuro mi fa paura perché vorrei mantenere i piedi a terra ma vorrei lavorare nel mondo dello spettacolo, mi piacerebbe condurre Striscia la Notizia, certo devo studiare ma è un obiettivo che ho. Ora posso sognare