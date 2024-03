Che tempo che fa, gli ospiti di stasera (24 marzo) di Fazio: Da Enrico Mentana a Gianna Nannini

Domenica 24 marzo 2024 sul Nove, ultimo appuntamento prima della pausa pasquale con «Che Tempo Che Fa» di Fabio Fazio, con Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback, Nino Frassica, Mara Maionchi, Ubaldo Pantani, la Signora Coriandoli, Francesco Paolantoni. Il talk show tornerà in diretta domenica 14 aprile.

Che tempo che fa, gli ospiti di oggi

Ospiti di questa puntata: Gianna Nannini, live con il singolo «Io voglio te», estratto dal nuovo album di inediti «Sei nel l'anima», omaggio a una delle sue hit più famose e prima parte di un progetto che comprende, oltre al disco, un tour europeo in partenza il prossimo novembre, un film e la riedizione della sua autobiografia «Sei nell'anima (Cazzi miei)». Neri Marcorè e Giovanni Storti, di nuovo insieme sul grande schermo in «Zamora», film che segna il debutto alla regia di Marcorè liberamente ispirato all'omonimo romanzo del giornalista sportivo Roberto Perrone, scomparso a gennaio 2023; Enrico Brignano, prossimamente in tour europeo con il suo show teatrale «Ma…diamoci del tu!»; il Direttore di TG LA7 Enrico Mentana; l'economista Carlo Cottarelli; la Vicedirettrice del Corriere della Sera Fiorenza Sarzanini; l'editorialista de La Repubblica, Massimo Giannini; Michele Serra.