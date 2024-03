Verissimo, gli ospiti del weekend (sabato 23 e domenica 24 marzo): da Melissa Satta a Shakira ma anche Gabriel Garko e Alfa

È arrivato il weekend ed è tempo di Verissimo. A partire dalle 16.30 su Canale 5, la padrona di casa Silvia Toffanin aprirà le porte del suo salotto per interviste di coppia, confessioni a cuore aperto e rivelazioni inedite. Moltissimi gli ospiti di oggi, sabato 23 marzo, e di domani, domenica 24 marzo. Scopriamo dunque le anticipazioni.

Endless Love, le anticipazioni di oggi (sabato 23 marzo): la provocazione di Kemal e la lite con Nihan

Verissimo gli ospiti di oggi

Oggi nel salotto di Silvia Toffanin arrivano Neslihan Atagü, attrice di Endless Love, il cantante Alfa, l'attore e scrittore Francesco Arca, e gli attori delle fiction italiane Anna Safroncik e Gabriel Garko. In studio ci saranno anche Giorgio Marchesi e Giusy Buscemi, protagonisti di una nuova fiction in arrivo su Canale5, poi Eleonora Giorgi insieme ai due figli Paolo e Andrea, con un aggiornamento sul suo stato di salute.

Ecco chi ci sarà domenica 24 marzo

Nella puntata di domenica 24 marzo, saranno ospiti in studio gli ultimi eliminati de Grande Fratello. Silvia Toffanin accoglierà Paolo Masella Giuseppe Garibaldi e Anita Olivieri. I tre gieffini parleranno della loro esperienza nel reality ma anche delle storie d’amore nate tra le quattro mura della casa. Paolo Masella si è innamorato nella casa di Letizia Petris mentre Anita ha iniziato una frequentazione con Alessio Falsone e Giuseppe si è avvicinato a Beatrice Luzzi. Arriverà poi anche Melissa Satta reduce dalla fine della relazione con Matteo Berrettini. Poi ci saranno anche Brando e Raffaella, la nuova coppia uscita dal dating show di Canale 5 Uomini e Donne. I due sveleranno tutti i retroscena sulla loro vita di coppia dopo la discussa scelta fatta dal tronista. Super ospite internazionale Shakira. La popstar latina avrà modo di presentare il suo nuovo album “Las Mujeres Ya No Lloran” in uscita il 22 marzo. L’album conterrà il famosissimo brano Shakira: “Bzrp Music Session vol. 53” contro l’ex marito Piquè e la nuova fidanzata.