Gf Vip 4, da Barbara Alberti ad Antonio Zequila i concorrenti a rischio squalifica: cosa hanno detto

Non c'è pace per i concorrenti del Grande Fratello Vip. Dopo l'espulsione dalla casa di Salvo Veneziano, la scure della squalifica potrebbe presto abbattersi su altri concorrenti. Mai come quest'anno i telespettatori sono attentissimi a ciò che viene detto in casa 24 ore su 24 e, con tempestività, sono pronti a segnalare sui social ogni irregolarità o frase fuori posto. L'ultima a finire sulla forca dei social network è stata Barbara Alberti, rea - secondo gli attenti telespettatori - di aver pronunciato alcune frasi un po' troppo forti nei confronti di Pasquale Laricchia. «Ha la faccia da assassino» avrebbe detto la scrittrice riferendosi all'ex gieffino.

Nell'occhio del ciclone anche, che si è riferita alla coinquilinacon l'appellativo «lesbica». Immediate anche in questo caso le reazioni social: «Il problema non è l'appellativo che usa, ma il tono con cui lo dice - scrive un utente su Twitter - adesso trattatela come avete trattato Salvo». Osservato speciale anche Antonio Zequila , prima per una presunta bestemmia (smentita dalla stessa produzione del Gf Vip), poi per aver detto adi volerle «dare un cazzotto» e «ucciderla». Non è dato sapere se il tono scherzoso costituisca un'attenuante o meno.

Finita qui? Niente affatto. Sui social molti utenti hanno avuto da ridire anche su alcune frasi di, chiedendone la squalifica per l'eccessiva volgarità.è invece stato bacchettato, a pochissime ore dall'inizio del reality, per una frase poco carina nei confronti delle donne in casa. I concorrenti delsono certamente al corrente dei limiti che devono rispettare, ma il rischio è dietro l'angolo e anche una frase apparentemente scherzosa rischia di rivelarsi un'arma a doppio taglio. A pagare con la squalifica, per ora, è stato solo Salvo Veneziano, ma di questo passo non passerà molto prima che un altro concorrente venga sbattuto fuori dalla casa più spiata d'Italia.

