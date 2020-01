Wanda Nara, chi è l'opinionista del Gf Vip, agente e moglie di Mauro Icardi

Showgirl, opinionista, agente e non solo. Wanda Nara è tutte queste cose insieme, ma anche una super mamma di cinque figli. È nata il 10 dicembre 1986 a Buenos Aires, in Argentina, ed è la sorella di Zaira Nara, anche lei modella e showgirl. Dopo gli esordi televisivi in Argentina, Wanda Nara nel 2011 segue in Italia il suo ex marito Maxi Lopez. Con l'attaccante argentino, ex Catania, Milan e Torino, Wanda ha avuto tre figli: Valentino Gastón López Nara (11 anni), Constantino López Nara (9 anni) e Benedicto López Nara (7 anni).

LEGGI ANCHE Wanda Nara nuda in doccia: «Mi preparo alla prima puntata del Gf Vip». La foto fa impazzire il web



© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel 2013 divorzia da Maxi Lopez e inizia la sua storia con, argentino classe '93, compagno di squadra alla Sampdoria proprio dell'ex marito di Wanda. I due ex coniugi, dopo la separazione, si sono sempre accusati a vicenda di tradimento. Icardi nel frattempo diventa centravanti e capitano dell'Inter, mentre Wanda decide di diventare la sua agente. I due si sposano nel giugno 2014.Con l'ex bomber nerazzurro Wanda ha due bambine: Francesca (5 anni) e Isabella (3 anni). Nel 2018 Wanda prende il posto dinella trasmissione sportiva Tiki Taka, in onda su Canale 5 e condotta da Pierluigi Pardo. Dal gennaio 2020 è opinionista insieme a Pupo del, condotto da Alfonso Signorini. Wanda attualmente si divide fra Parigi - dove gioca Icardi con il suo Psg - e Milano.