Gf Vip, l'accusa del fratello di Gianmaria Antinolfi: «Sophie è attratta da Soleil»

Va avanti l'avventura dei vipponi nella casa del Gf Vip. Tra i protagonisti indiscussi di questa edizione ci sono sicuramente anche Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi. Lei modella, lui imprenditore entrambi legati al mondo del jet set milanese. Tra i due ragazzi sembrava essere nata una simpatia accesa ma subito dopo spenta dall'ex tronista di Maria de Filippi. E Gianmaria fa ancora fatica a riprenderesi da quel due di picche e dagli insulti che la giovane ragazza gli ha confezionato, anche se nelle ultime ore lo si rivede sempre più vicino alla ex Soleil. A tornare sull'argomento oggi è stato il fratello di Gianmaria intervistato ai microfoni di Casa Chi.

Gf Vip, le accuse del fratello di Gianmaria

Francesco Antinolfi, ha parlato delle sua impressioni sul percorso che il fratello sta facendo nel loft di Cinecittà, lanciando una provocazione all’ex tronista di Uomini e Donne. «Penso che Sophie Codegoni non abbia mai avuto modo di conoscere realmente Gianmaria: è una cosa che è iniziata ed è finita troppo in fretta. Penso che la sua sia strategia, perché credo che sia attratta più da Soleil Sorge, in senso chiaramente metaforico, più che da mio fratello. La segue, sta con lei, ha fatto una scelta e forse in questo momento nella Casa sarebbe impopolare avvicinarsi a Gianmaria e non a Soleil. È strategia quasi al 100%, parere mio».

I dubbi di Francesco

Affermazioni molto forti e sicuramente molto provocatorie quelle di Francesco, che ha espresso la sua opinione sulle dinamiche del Gf Vip, ammettendo che il percorso del fratello è stato segnato dalla definizione di latin lover, che in verità non gli si addice. Ma non si ferma qua il dentista e continua a spiegarsi meglio. «Tra Soleil, Sophie e Greta Mastroianni chi è la ragazza più adatta a Gianmaria? Quando l’ho visto gli avrei consigliato Soleil. Nonostante lei dica di no e abbia detto anche cose forti su di lui, avevano una relazione bella che è durata. Sophie non è stato nulla e Greta andrebbe valutata se non ci fosse stato il Grande Fratello. Ma lui sta nella Casa, c’è andato. Quello che ha fatto, a me personalmente non è piaciuto. Lui tante cose non le sa, ma immagino che quando le scoprirà, probabilmente sarà del mio stesso avviso. Tra le tre ti dico nessuna anche se mi spiace per Soleil, perché poteva essere qualcosa ma si è comportata male, con accuse troppo forti. Io ho i nervi a fior di pelle sia con Soleil che con Sophie e lui non si può difendere perché non sa tutte le cose. […] Se credo alla storia tra Alex e Soleil? No! Ma non credo neanche alla storia tra lui e Delia Duran, a questo punto. Poi l’amicizia per me è un’altra cosa».

Gf Vip, Delia Duran richiama all'ordine Alex Belli dopo il bacio con Soleil: «Se vuoi stare con me, torna in te»

Un giudizio questo di Francesco che sicuramente gli regalerà almeno 1 blocco di attenzione nella puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda domani alle 21.40 su Canale 5