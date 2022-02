Gf Vip, Nathalie Caldonazzo a rischio eliminazione: Davide e Soleil è il momento del faccia a faccia. Le anticipazioni

Quarantaquattresimo appuntamento con il Gf Vip. Il titolo per la puntata che stasera ha pensato Alfonso Signorini per i telespettatori potrebbe essere "Giù la maschera". Al centro della serata ci sarà sicuramente la frase "gravissima" pronunciata da Nathalie Caldonazzo che, per sua stessa ammissione, è stata un bruttissimo scivolone causato dal nervosismo.

Gf Vip, Nathalie a rischio eliminazione

È stata la showgirl stessa a parlarne con Basciano, rendendosi perfettamente conto di aver pronunciato esternazioni molto gravi: «Ragazzi ma ieri come ho sbroccato?! Speriamo non si sentano le cose che ho detto, ho trasceso di brutto. Ma si vedrà? Mi spiace ma non c’ho visto più e ho esagerato. Ieri ho trasceso veramente di brutto. Che caduta di stile. Quando sbrocco succede così, spero non si vedrà. Ora ci stavo pensando mio Dio. No spero di no, che non lo trasmettano. Ti parte l’embolo ogni tanto pure a te? Perché a me quello è successo». C'è molta indignazione fuori e dentro la casa per la frase pronunciata anche se in realtà non si sa esattamente cosa la Caldonazzo abbia detto perchè la regia del Gf ci ha posto la censura. Sul web trapelano intanto due ipotesi. La prima che si sia rivolta a Jessica etichettandola come ladra esattamente con suo padre, l'altra, invece, riguarderebbe una nota citazione di Benito Mussolini. Stasera sapremo quali provvedimenti la redazione del reality ha pensato di prendere in merito alla questione.

I Jerù diventano realtà?

Stasera il conduttore proverà anche a far cadere la maschera di Barù. Lui e Jessica Selassiè sono ormai inseparabili e i fan dei Jerù sono sempre più reali. Dalla colazione alle dinamiche della casa i due vipponi sono ormai fedeli alleati e stanotte Jess e il nipote di Costantino della gherardesca hanno pure dormito insieme. gesto che ha fatto impazzire i fan della coppia ma che ha anche fatto scoppiare una forte lite nel loft di Cinecittà. Lulù ha attaccato Jess perché era occupato il letto dove voleva dormire. Sono volati insulti da parte della fidanzata di Manuel Bortuzzo (che ormai sembra non reggere lo stress) e la sorella è scoppiata in lacrime.

La guerra fredda tra Davide e Soleil

La calma non esiste più nella casa e anche quelli che erano amici ormai si "pugnalano". Durante l'ultimo appuntamento con il Gf Davide Silvestri è stato nominato da Soleil Sorge e tra i due concorrenti è ormai guerra. Dopo i confessionali al veleno che entrambi hanno fatto stasera l'ex di Vivere ha annunciato che questa sera si toglierà qualche sassolino dalla scarpa in merito al comportamento di Soleil. Stasera la produzione ha però pensato di fare una grande sorpresa per Silvestri: per lui arriverà la sorella.

Gli equilibri dopo l'uscita di Alex

L'uscita di Alex Belli dalla casa sembra aver ribaltato di nuovo gli equilibri. Delia Duran e Soleil Sorge si mostrano in maniera completamente diversa. Lontani i tempi del Wild Party in cui le due donne si scambiavao effusioni ora aleggia nel loft l'indifferenza. Mentre la modella sudamericana sembra essere serena e pronta a viversi appieno la finale del 14 marzo, l'influnecer sempre più vicina a Sophie Codegoni, ha più volte ribadito di non voler mai più incontrare il suo amico speciale.

I nominati

Al televoto: Nathalie Caldonazzo, Katia Ricciarelli e Davide Silvestri. La cantante è stanca e vuole uscire è stata lei stessa, dopo l'ennesima lite in diretta, a chiedere ai telespettatori di votarla per uscire. L'appuntamento con la quarantaquattresima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.40 in diretta su Canale 5.