GfVip, Soleil contro Jessica: ecco cosa dice l'influencer alle spalle della principessa

I concorrenti del GF Vip che ancora non si sono assicurati un posto in finale cominciano a temere di non arrivarci e di essere eliminati prima: cosa pensa Soleil di Jessica in finale Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy Music: "Dreams" from Bensound.com

GfVip, Soleil e l'incidente in auto: il drammatico racconto censurato dalla regia