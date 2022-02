Gf Vip, Alex esce dalla casa e Delia decide di rimanere: «Ancora non mi fido di lui. Lo faccio per me»

Alex Belli è entrato per schiarirsi le idee. Doveva decidere tra Delia Duran (la moglie) e Soleil Sorge (l'amica speciale). I giochi sono fatti: Belli vuole tornare alla sua vita e rivuole con se la moglie. Quindi il tempo è maturo e stasera l'attore può tornare in studio da Alfonso Signorini. La produzione gli ha concesso in via del tutto straordinaria (non era mai successo) di rientrare nel loft di Cinecittà nonostante fosse stato eliminato per aver infranto le normative anti-Covid. Ma d'altrone l'ex di Centovetrine è il vero protagonista 8Im)morale di questa sesta edizione del Gf Vip.

Gf Vip, Soleil, la “confessione” sul bacio saffico con Delia: «Dopo 5 mesi che sto chiusa qua, fa piacere»

Gf Vip, Alex deve abbandonare la casa

«Avevo una lama nel cuore e io ringrazio te Alfonso ma anche tutta la redazione per avermi dato questa possibilità. Io esco con la consapevolezza che l'amore tra me e Delia è piu' forte di ogni cosa. L'amore vince su tutto è il nostro motto. io sono caduto, sono un essere umano che sbaglia ma tra noi c'è un amore incredibile»

È stata una settimana dura per tutti e tre i "lati" del triangolo. Le due donne prima si sono scontrate e poi baciate, marito e moglie hanno litigato e poi passato notti di passione e i due amanti si sono detti di amarsi. Ma tutto è chiaro. Alex vuole stare con Delia, anche se ama anche Soleil (amore ricambiato) e l'influencer bacia la moglie dell'uomo che ama per allontanare le negatività. Semplice, no?

Gf Vip, Katia minaccia Alex: «Ti darei una sberla. Ci vediamo fuori la porta rossa»

Le parole di Delia

Delia è più forte, così dice. «Dopo aver chiarito tutto con Alex e aver saputo che è stato veramente amore tra lui e Soleil, la fiducia ancora non è risolta. Io ancora lo amo alla follia ma ci vuole ancora tempo. probabilmente fuori dalla casa potremo risolvere tutto».

Gf Vip, Delia e Soleil: «Il bacio? Solo un gesto di pace». La "morale" di Signorini: «Non perdete la logica del buonsenso»

La decisione della modella

E stasera Alfonso Signorini deve fare una domanda importante alla modella. «Tu cosa vuoi fare a questo punto, vuoi arrivare in finale o vuoi prendere tuo marito per mano e uscire dal programma?». Delia non ha dubbi: «Voglio rimanere per me». Poi moglie e marito si incontrano: «Hai fatto bene a venire qua, è stato il primo passo che hai fatto verso me e mi ha fatto piacere, ma io rimango». le parole di Alex la vogliono rassicurare: «Sono entrato per darti la mia forza ora dai tutta te stessa. Rimettiamoci le fedi». Ma la Duran gli ha chiesto del tempo. «Lo scambio delle fedi sarà bello farlo quando avrà senso», chiude così il conduttore. E siamo certi che anche lo scambio degli anelli tra delia e Alez avrà la giusta luce dei riflettori puntata, nonostante non avverrà nella casa del Grande Fratello.