Gf Vip, Soleil (dopo il bacio) si allea a Delia: «Mi spiace per quello che hai subito». Alex da regista a spettatore? Le anticipazioni

Siamo a quota 43. L'edizione più lunga della storia del Gf Vip va avanti a gonfie vele e lo share lo dimostra. Alfonso Signorini con Sonia Bruganelli e Adriana Volpe al timone dell'equipaggio possono ritenersi soddisfatti. Nonostante i telespettatori non ne possano più, il triangolo Alex-Delia-Soleil è stato il vento vero che spinge avanti la flotta. nonostante l'ex di centovetrine sia da considerarsi il vero vincitore immorale di questa edizione, le sue vicende tra amore libero ed esclusivo continuano a interessare.

Gf Vip, Soleil e Delia sempre più vicine

Ancora si continua a parlare del jungle party di sabato sera. Una notte turbolenta che ha acceso i riflettori sulle due dame che si stanno litigando Alex Belli: Delia Duran e Soleil Sorge. Dopo balli scatenati e qualche cocktail (probabilmente di troppo) le due si sono lasciate andare a un bacio appassionato sulle scale del giardino. Poco credibile la spiegazione fatta dopo da Soleil che ha dichiarato che la sua è stata una tattica per dimostrare che Delia è falsa. Nel frattempo però Alex aveva aperto la sua coda di pavone e la sfuriata che dopo gli ha fatto l'influencer con tanto di confessione di essere innamorata di lui lo ha reso ancora più tronfio e i colori delle piume sono a tutt'oggi splendenti. Stasera il conduttore ha promesso un faccia a faccia tra l'attore e l'influencer. Si, ancora un altro.

Alex rischia di uscire dal tringolo?

Nel frattempo la situazione diventa sempre più surreale. Stamattina Soleil ha confidato a Delia di essere stanca per la situazione che si è creata e la showgirl sudamericana è sempre più comprensiva: «Quella roba lì era tra me e Alex, abbiamo risolto tutto. Qualsiasi cosa accada oggi io sarò dalla tua parte, perché tu hai detto la tua e non voglio che entri ancora nella situazione. Per me è stata una cosa di liberazione totale, non mi sono intromessa perché è una cosa tra voi. Dovreste parlare, troviamo armonia e positività». La Duran ha poi abbracciato (più e più volte) Soleil, che si è fatta consolare dalla moglie dell'uomo che ama: «Ti voglio bene comunque, sei una ragazza stupenda e hai un’anima unica. Sei super intelligente. Non siamo vittime, abbiamo sbagliato entrambe».

L'influencer ora si allea a Delia: «Mi dispiace per tutto quello che hai dovuto vivere, da donna. Non voglio più questa roba», chissà se alla fine le due diventeranno amiche contro l'attore.

Manila e Sole: pace fatta

Il caos e l'immoralità regnano sovrani nel loft di Cinecittà ma quello che di buono ha portato la bufera della serata di sabato è stato sicuramente un confronto tra Manila e Soleil. Le due ex amiche hanno finalmente deposto l'ascia di guerra e sono pronte a ricominciare da dove avevano lasciato il loro rapporto.

Jess e Barù, qualcosa si smuove

Chi non molla è sicuramente Jessica Selassiè che è sempre più cotta di Barù e tra una pedicure e un massaggio diciamo che la principessa è diventata una vera e proprio geisha. Stasera sarà proprio Jess a raccontare ai telespettatori la sua infanzia. Alfonso infatti ripercorrà con la princess la sua linea della vita.

I nominati

Dopo l'elezione delle prime due finalista (Delia e Lulù) continuano le nomination: questa settimana al televoto ci sono Alessandro Basciano, Barù, Kabir Bedi e Nathalie Caldonazzo. Sarà il pubblico a decidere chi dovrà abbandonare definitivamente il gioco.