Stasera in tv, oggi martedì 22 febbraio su Rai 4 «Gravity»: curiosità e trama del film con Sandra Bullock e George Clooney diretto da Cuaron

Stasera in tv, martedì 22 febbraio, andrà in onda su Rai 4 alle 21:20 il film «Gravity», del 2013. Pellicola drammatica pluripremiata diretta da Alfonso Cuaron, ispirata a Kubrick. Nel cast Sandra Bullock e George Clooney.

Trama

Matt Kowalasky, astronauta di grande esperienza, e Ryan Stone, ingegnere biomedico alla sua prima missione spaziale, stanno svolgendo lavori di routine all'esterno di una stazione orbitante, ma l'evento imprevedibile è dietro l'angolo. Matt e Ryan vengono investiti da una tempesta di detriti satellitari che viaggiano a circa 30mila chilometri orari. La loro navetta viene distrutta e i due astronauti si ritrovano a vagare nell'infinito. Soli e senza shuttle, le possibilità di sopravvivenza sono scarse.

Curiosità

Gravity ha vinto sette premi Oscar, tra cui regia, fotografia e montaggio, un Golden Globe, sempre per la regia e sei Bafta. Il regista Alfonso Cuarón ha dichiarato di aver scritto la sceneggiatura, insieme al figlio Jonás, per la Universal Pictures, molti anni prima, ma il progetto fu poi cancellato per l'elevato costo e il rischio commerciale.