Gf Vip, Alex non vuole uscire dalla casa: Montano senza parole: «È vergognoso ed è un cattivo esempio»

È arrivato il momento per Alex Belli di uscire dal loft di Cinecittà. E mentre Delia Duran lo bacia ma decide di rimanere nella casa del Gf Vip, Soleil Sorge neanche lo vuole salutare: «Alex è venuto qui dentro non per recuperare il suo matrimonio ma per farmi dire che sono innamorata di lui, ma non è così, cìè stato un momento di forte trasporto ma l'amore si da con intenzione e con un peso e va tutto ricalibrato».

Gf Vip, Alex esce dalla casa e Delia decide di rimanere: «Ancora non mi fido di lui. Lo faccio per me»

Gf Vip, Soleil si riufiuta di salutare Alex

Signorini però deve per forza riprenderla: «Beh sei stata tu a dirlo mica ce lo siamo inventati». Sole aggiunge: «Lui è entrato per fare audience». Alfonso però sferra un altro colpo: «Lui esce con una certezza che è amare Delia», scoppia a ridere Sole: «Ci mancherebbere».

Gf Vip, Katia minaccia Alex: «Ti darei una sberla. Ci vediamo fuori la porta rossa»

Belli non vuole uscire

Belli ci rimane male e chiede più tempo.

«Quando uscirete avrete modo di recuperare», Alfonso dice basta. «Si speravo di avere qualche giorno in piu' proprio per recuperare con lei, avevamo solo acceso la luce sul nostro rapporto. Mi serviva qualche giorno in più. Io volevo dare certezze a Delia ma trovare anche un equilibrio con Soleil». Ma Signorini lo aspetta in studio e lo sollecita a uscire.

Gf Vip, Delia e Soleil: «Il bacio? Solo un gesto di pace». La "morale" di Signorini: «Non perdete la logica del buonsenso»

«Non volevo andar via così. Volevo risolvere con te Sole e te Katia», l'attore torna in salone per dire Ciao ciao a tutti i compagni.

«Basta con questo melodramma, ciao Alex», l'influencer non ne può più

Gf Vip, Aldo Montano affonda: «Alex Belli rientra? Assurdo, i vipponi dovrebbero abbandonare il reality». La dura critica

Aldo Montano ci va giu' pesante

Aldo Montano in studio è viola in volto e preferirebbe non esprimersi, dice solo: «È una cosa vergognosa ed è anche un cattivo esempio. A una persona che gli dici di uscire dalla casa e ci vuole restare»