Gf Vip, Katia Ricciarelli minaccia di uscire: «Io non ho nessun Enzo Paolo Turchi a difendermi fuori»

Venerdì 29 Ottobre 2021, 23:21

Si torna a parlare dello scontro tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo. qualche puntata fa, è andato in onda un acceso scontro che ha fatto poi molto discutere e ha portato a veri e propri schieramenti nella Casa. La lite ha suscitato reazioni anche fuori dalla Casa di Canale 5. Stavolta a riportare i riflettori sulla questione è stato Enzo Paolo Turchi, marito di Carmen. «Mia moglie è una donna leale e lo ha dimostrato anche questa volta, non avendo timore di dire quello che pensava alla diretta interessata… Ricordo che è stata Katia ad aver usato brutte parole, non il contrario…» queste le parole di Enzo Paolo a Nuovo. Ma il ballerino non ha solo difeso sua moglie ma ha ance replicato. «Conosco i meccanismi dei reality show e credo che la signora Ricciarelli stia facendo di tutto per vincere. – ha dichiarato Enzo Paolo – E la persona che potrebbe ostacolarla e darle più noia è proprio Carmen…». Per il coreografo, la cantante lirica vedrebbe in sua moglie una rivale temibile e proprio per questo sta cercando di metterla in cattiva luce.

Gf Vip, il ballerino difende Carmen da Katia

Prontamente il conduttore Alfonso Signorini entra nella casa del Gf Vip: «Katia è vero che vuoi vincere a tutti i costi?»

«Io non sono mai entrata qui per vincere e non voglio restare neanche tanto, lo sai, ma voglio star bene. Io non ho un Enzo Paolo che viene a difendermi fuori io devo difendermi sola».

E' amore è normale che mi abbia difeso ma non credo che lui avrebbe mai parlato di vittoria, ma mi ha fatto molto piacere perchè è una dimostrazione d'amore.