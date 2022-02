Gf Vip, Katia minaccia Alex: «Ti darei una sberla. Ci vediamo fuori la porta rossa»

Il Jungle party ha fatto diverse vittime al Gf Vip. Delia Duran e Soleil Sorge si sono lasciate andare alla passione e il bacio hot tra loro ha fatto il giro del web. Le chiacchiere sono volate dentro e fuori la casa. Ma la vippona che l'ha presa peggio è stata sicuramente Katia Ricciarelli. La cantante Katia è sconcertata: «Quello che ho visto non voglio più vederlo nella mia vita. Non mi è piaciuto perchè queste cose si fanno con decenza, c'è un pudore che dobbiamo mantenere. L'ho trovato sfrontato e Alex mi ha detto "lo capisci perchè amo questa donna? Perchè lei è pazza", io l'ho mandato a quel paese».

Gf vip, Katia furiosa contro Alex Belli

Katia stasera torna ad accusare Belli di esibizionismo: «Basta fare gli esibizionisti! L'amore non è questo. Io voglio bene a Soleil ma c'è caduta come una pera cotta. Sei venuto per prendere tua moglie e ancora dobbiamo vedere queste cose? Sei venuto qui a fare ‘Sole, ti amo”, ma dai!»

La Ricciarelli straripa

Ormai la Ricciarelli è un fiume in piena: «Se non fossimo in tv ti dare una sberla. Te la darei perché non amo quelli che esibiscono i sentimenti, gli esibizionisti!. Avete intortato questa ragazza, avete fatto mezzora di baci con tua moglie, non ce la fai a fregarmi». Per la Ricciarelli la colpa è di tutti e tre ma Soleil è la meno colpevole «Voglio andare via, ho già le valigie pronte!», chiede al conduttore di farla uscire dalla mistery, ma prima di entrare in salotto aggiunge un'ultima cosa: «Alex andiamo fuori la porta rossa e poi ti faccio un cu*o così»