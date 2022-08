Alex Belli e Soleil insieme in un programma tv? L'ipotesi è concreta. Cosa ha chiesto Paolo Bonolis

Lunedì 22 Agosto 2022, 09:59

Alex Belli e Soleil Sorge, dopo le scintille del Grande Fratello Vip 6, potrebbero tornare insieme in televisione e scontrarsi davanti alle telecamere di uno storico programma di casa Mediaset. Ecco chi starebbe pensando di riportarli insieme in uno studio televisivo.

Photo Credits: Kikapress, per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset, per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy; music: “Moose” from Bensound.com

LEGGI ANCHE :-- Francesco Chiofalo ricoverato, 'la cosa non è poco grave': cosa è emerso dalle stories dei suoi amici