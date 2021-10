Gf Vip, la richiesta hot di Delia Duran: «Fatemi entrare mio marito ha bisogno fisicamente di me»

Venerdì 29 Ottobre 2021, 19:42

È arrivato ieri un drone sopra la casa del Gf Vip per lasciare un messaggio ai concorrenti, in realtà a un concorrente, anche se il biglietto non essendo firmato non era destinato a nessuno nello specifico. Il drone ha attirato la curiosità di tutti i vipponi ancora di più quando hanno scoperto che dietro quelle parole c'era una persona misteriosa. «I nostri cuori sono lontani da troppo tempo e non vedo l’ora di poterti parlare guardandoti negli occhi!», questo il testo.

Via con il totonomi nel loft di Cinecittà. E se per Alex Belli «è un messaggio in codice che potrebbe essere per ognuno di noi», è stata la furba Soleil a capire che firma poteva firmare il messaggio: «Potrebbe essere stata Delia Duran a mandarlo visto che con Alex non si sono mai incontrati». E non c'è che dire Soleil Sorge quando si tratta di dimostrare la propria furbizia le vince tutte le gare è stata infatti, Delia ad aver mandato il messaggio.

Gf Vip, il drone firmato Delia Duran

Su Twitter la modella ha scritto: «Vedo molta curiosità, quindi mi sembra corretto dirvi che il drone l’ho mandato io perché mi manca Alex. È un gesto d’amore, niente di più». Non fa cenno Delia al rapporto che si è creato nella casa del Grande Fratello Vip tra suo marito e Soleil, al loro bacio e al forte feeling tra i due, né parla di gelosia. Almeno fino alla storia che ha pubblicato qualche ora fa nel suo Instagram: «A ogni male ci sono due rimedi: il tempo e il silenzio». Da queste parole si comincia a percepire che forse la bellissima Duran comincia ad accusare la relazione tra i due vipponi e di sicuro Alfonso Signorini non tarderà a chimarla all'interno del loft di Cinecittà per un faccia a faccia con il marito.

Le certezze della modella vacillano

E la modella durante un'intervista a Novella 2000 trova il rimedio per far allontanare Soleil e Alex: «Fatemi entrare nella casa, mio marito ha bisogno fisicamente di me, come io di lui», che Alex Belli avesse bisogno di sfogare i suoi istinti era ormai chiaro a tutti, soprattutto a Carmen Russo che aveva sorpreso l’attore in bagno mentre si intratteneva.

La proposta hot

«Voglio fare un appello al Grande Fratello. Vorrei che mi organizzasse una cena super romantica con Alex nella Casa, cena che proseguirà con una notte di passione. Del resto, mio marito ha bisogno fisicamente di me, come io di lui. Chissà se durante questo incontro ci scappi anche un bebè. Alex ed io siamo imprevedibili».