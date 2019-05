Francesca Cipriani, incidente sexy da Barbara D'Urso: il vestito la tradisce e resta mezza nuda

Incidente sexy per Francesca Cipriani, ospite di Barbara D'Urso a Pomeriggio 5. La soubrette si è esibita in un balletto, fasciata in un minuscolo abito leopardato che ad un certo punto l'ha tradita lasciandola con un seno scoperto. Il video è stato mostrato da Striscia la notizia nella rubrica I Nuovi Mostri. L'ex gieffina non si è scomposta più di tanto, chiedendo al pubblico se si fosse visto qualcosa.

Pomeriggio 5, Francesca Cipriani col caschetto castano: «Non faccio l'amore da due anni»

Ultimo aggiornamento: 19:17

© RIPRODUZIONE RISERVATA