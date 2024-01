Flavio Briatore sbarca su Rai2 con The Apprentice, pronto anche un programma per Elisabetta Gregoraci: l'indiscrezione

Flavio Briatore rimane un uomo intraprendente. Un imprenditore vero, di quelli con mille idee, tanti progetti, tutti vincenti. L'ultimo? Riuscire a piazzare il reality The Apprentice da lui condotto su Sky su Rai 2. E anche per l'ex moglie si aprono le porte della Rai.

Sanremo 2024, perché Amadeus ha scelto Lorella Cuccarini, Giorgia e Teresa Mannino come co-conduttrici? Chi sono le tre donne del Festival

Briatore e Gregoraci in Rai? L'indiscrezione

Secondo quanto riporta Oggi, Elisabetta Gregoraci condurrà a partire da inizio anno il nuovo show comico di Rai 2 Made in Italy, una sorta di spin off di Made in Sud, il programma condotto con successo da Stefano De Martino.