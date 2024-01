Rischiatutto 70 fa il boom di ascolti, il programma condotto su Rai1 da Carlo Conti è stato il più visto ieri sera: share sopra il 28%

Il Rischiatutto70 di Carlo Conti per il compleanno dei 70 anni della Tv di Stato conquista oltre 4,5 milioni di spettatori. Una serata evento quella andata in onda ieri sera per l'omaggio alle prime 70 candeline della Rai. Rischiatutto70 è stato così il programma più visto della prima serata con uno share altissimo, sopra il 28%. Un risultato straordinario per la Rai che conferma, ancora una volta, lo straordinario talento del conduttore toscano nel catturare l'attenzione del pubblico.

Pagelle ascolti tv, top e flop: Rischiatutto batte la Coppa Italia, Fuori dal Coro bene, In viaggio con Barbero al 4,2%

La sua capacità di creare intrattenimento di qualità, unita all'omaggio sentito ai 70 anni di storia della Rai, ha chiaramente toccato il cuore degli spettatori.