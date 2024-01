Un posto al Sole, le anticipazioni del 4 gennaio: Diego alla ricerca di Ida, ancora tensione tra Viola e Antonio

Torna stasera in tv «Un Posto al Sole», la soap ambientata a Napoli che racconta le vicende degli abitanti di Palazzo Palladini, a Posillipo. Tra nuovi colpi di scena, rivelazioni e confronti, vediamo ora insieme le anticipazioni e i dettagli su cosa succederà oggi, mercoledì 4 gennaio. Appuntamento quindi come sempre alle 20.50 su Rai 3.

Un posto al Sole, le anticipazioni di oggi

Diego cercherà disperatamente di mettersi in contatto con Ida. Il Giordano non riesce a capire come mai la ragazza non sia tornata in Italia né perché non gli risponda al telefono, ignaro che la ragazza sia prigioniera della sua famiglia in Polonia. Intanto Clara è indecisa se permettere ad Alberto di prendere con sé Federico. La Curcio avrà paura che accettando la mediazione con il suo ex, alla fine non rivedrà più suo figlio. I rapporti tra Viola e Antonio, nonostante le spiegazioni e le scuse, continuano ad essere molto tesi, e la ragazza ne soffre.