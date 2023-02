Domenica In, rivelazioni choc su Mia Martini. Mara Venier zittisce l'ospite: «Non dire queste cose. Non voglio sapere i nomi»

Spazio a Domenica In a Sanremo 2023. Nel salotto di Mara Venier oggi 5 febbraio è stato dedicato un blocco intero dello show alla kermesse canora in partenza dal 7 all'11 febbraio al Teatro Ariston. Così nel programma è emerso il nome di Mia Martini e del dramma vissuto dall’artista che per anni è stata etichettata come una persona che porta sfortuna. Furono proprio quelle chiacchiere e la pressione che ne è conseguita che la sorella di Loredana Bertè non ha retto e tutto ciò ha contribuito a provocare la tragica scomparsa della sorella di Loredana Bertè, morta a soli 47 anni.

Verissimo, Gerry Scotti in lacrime: «Mio padre e mia madre morirono in un giorno senza una malattia. Non fate calcoli con la vita»

Domenica In, le rivelazioni agghiaccianti su Mia Martini

A tal proposito, il giornalista e produttore discografico Adriano Aragozzini, nel parterre degli ospiti di Mara Venier, ha fatto delle rivelazioni agghiaccianti, tanto che la conduttrice è intervenuta, chiudendo subito il discorso.

Fino all'ultimo indizio, stasera in tv su Canale 5: trama, cast e 5 curiosità del crime thriller con Denzel Washington

Aragozzini ha ricordato che dopo il Festival di Sanremo 1989, in cui Mimì si presentò con il celebre brano Almeno tu nell’universo, organizzò la rassegna intitolata "Sanremo in The Word" a Tokyo, a New York, a Francoforte, a San Paolo e in Canada. «Tutti gli artisti si dovevano presentare all’aeroporto e quando dovevamo partire metà degli artisti non si presentarono a prendere l’aereo. Tutti non volevano prendere l’aereo insieme a….». Ma Aragozzini non ha pronunciato il nome di Mia Martini perchè tutti gli altri ospiti in studio l'hanno interrotto con un: «Nooo». Anche la Venier è intervenuta, incredula: «No no, ma veramente?».

Che Tempo Che Fa, stasera in tv su Rai3. Da Amadeus ad Alessia Marcuzzi: tutti gli ospiti di Fabio Fazio

La reazione di Mara Venier

Aragozzini ha così continuato, con altre rivelazioni: «Sto parlando di fatti successi davvero. Conclusione: a New York arrivarono quasi tutti gli artisti per via di diffide delle varie case discografiche. E a New York, la cosa più triste è che c’erano artisti napoletani, non faccio nomi altrimenti diventa uno squallore, che nelle giacche giravano con corni, ferri di cavallo… una vergogna». Il discorso si stava facendo sempre più lungo e la padrona di casa si è dissociata da Aragozzini, zittendolo: «No no, Adriano, non dire queste cose perché io amo Napoli e gli artisti napoletani sono gente di cuore e non posso pensare che qualcuno abbia fatto certe cose». Aragozzini ha ribatutto nuovamente, dicendo che avrebbe potuto fare nomi e cognomi: «A quattrocchi ti posso fare nomi e cognomi». «Non voglio nemmeno saperli» ha risposto Venier, chiudendo il discorso.

Le indagini di Lolita Lobosco 2, stasera in tv (domenica 5 febbraio) la penultima puntata: trama e anticipazioni

Lo strascico Sui social non sono mancati i commenti sulla questione. Gli utenti si sono divisi: c’è chi si è indignato per il trattamento riservato a Mia Martini, chi ha attaccato Aragozzini dicendo di aver messo in cattiva luce i napoletani e chi ha mugugnato sull’atteggiamento avuto dalla Venier.