Le indagini di Lolita Lobosco 2, stasera in tv (domenica 5 febbraio) la penultima puntata: trama e anticipazioni

Le indagini di Lolita Lobosco 2, torna con la penultima puntata stasera in tv, domenica 5 febbraio su Rai1 dalle 21.25.

Luisa Ranieri nei panni della vicequestore di Bari è ancora alle prese tra questioni lavorative e private.

L'episodio di stasera di Le indagini di Lolita Lobosco si intitola Caccia al Mostro - Lolita si trova un’altra volta faccia a faccia con un efferato e misterioso omicidio sul quale indagare. Stavolta la vittima è una giovane donna, trovata senza vita alla periferia di Bari. Le prime ricostruzioni ci dicono che si tratta di una ballerina che è solita esibirsi in un locale notturno e che prima di essere uccisa ha subito violenze. L’intervento di Forte fa emergere un episodio da non sottovalutare: si rilase ad un vecchio omicidio che ha caratteristiche analoghe a quello attuale e scopre con sorpresa che, all’epoca, fu la sua amica Marietta a condurre le indagini come PM, senza però riuscire a dare un volto al feroce assassino.

La trama

Pian piano Lolita riesce a individuare il probabile colpevole. La vicequestore è come sempre impegnata anche in questioni personali. Il rapporto con Danilo è ancora in alto mare, ma nel corso di questo appuntamento i due hanno l’occasione di parlare faccia a faccia e comprendere, forse, lo stato della loro relazione. Lolita, che ha trovato in Angelo una figura di riferimento, è si è dimostrato un uomo sensibile e maturo, una presenza indispensabile per Lolita, che sembra essersi arresa nella sua ricerca dell’assassino del padre, ormai giunta a un punto morto.