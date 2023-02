Fino all'ultimo indizio, stasera in tv su Canale 5: trama, cast e 5 curiosità del crime thriller con Denzel Washington

Fino all'ultimo indizio, stasera in tv, domenica 5 febbraio alle 21.40 su Canale 5 andrà in onda in prima visione il crime-thriller psicologico ambientato a Los Angeles negli anni ’90 con i premi Oscar Denzel Washington, Rami Malek e Jared Leto diretti dal John Lee Hancock di The Blind Side, Saving Mr. Banks e Mr. Harrigan’s Phone.

Fino all'ultimo indizio, stasera in tv: la trama

Trama - Fino all’ultimo indizio In seguito ad un'operazione al cuore e al divorzio dalla moglie, lo sceriffo Joe "Deke" Deacon (Denzel Washington) ha perso lo smalto di un tempo ed è rimasto ossessionato da un caso che non è riuscito a risolvere, relativo alla cattura di un serial killer che ha ucciso diverse giovani ragazze. A Los Angeles per un incarico di routine, scopre che la divisione locale è alle prese con un caso molto simile per il modus operandi e si offre di dare una mano alle indagini, nonostante in molti non vedano di buon occhio la sua presenza. Deacon si trova così a collaborare con il detective Jimmy Baxter (Rami Malek) e il principale sospettato sembra essere un certo Albert Sparma, individuo misterioso che ha qualcosa da nascondere.

Il cast

Fino all’ultimo indizio film stasera in tv: il cast. La regia è di John Lee Hancock. Il cast è composto da Denzel Washington, Rami Malek, Jared Leto, Sofia Vassilieva, Natalie Morales, Tom Hughes, Chris Bauer, Terry Kinney, Jason James Richter, Stephanie Erb, Michael Hyatt, Adam Harrington, Kerry O’Malley, Isabel Arraiza, Joris Jarsky.

