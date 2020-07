Io e Te, Manuel Bortuzzo ospite di Diaco: «Qualcuno ha sfruttato la mia immagine»

Manuel Bortuzzo è stato ospite di Pierluigi Diaco nella puntata odierna di "Io e Te". Il giovane nuotatore, colpito il 3 febbraio 2019 da un proiettile che gli ha danneggiatola spina dorsale, sta diventando ormai un volto noto della tv, dopo aver fatto da "opinionista" nella trasmissione "Italia sì" di Marco Liorni. Pierluigi Diaco gli ha chiesto proprio del suo rapporto con la televisione: «Qualcuno ha sfruttato la mia immagine, ovviamente non Marco Liorni, ma finché si racconta qualcosa a fin di bene non ci sono problemi». Diaco si è complimentato con il ragazzo, soprattutto per la sua scelta di non usare mai parole d'odio verso i suoi aggressori: «Io sono questo. Non so come faccio, alle persone piace che non ci sia niente di montato».

Ultimo aggiornamento: 19:01

