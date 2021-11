Gf Vip, Davide Silvestri si inginocchia e fa la proposta di "matrimonio" alla sua Alessia: «Lili io ti amo»

Stasera la sorpresa nella casa del Gf Vip è per uno dei vipponi più riservati della casa: Davide Silvestri. L'ex attore di Centovetrine negli ultimi giorni ha passato ore intense a pensare alla sua fidanzata.

«È una ragazza sempre sorridente, con le palle che mi fa stare tranquillo. Nessuno prevarica sull'altro». Una storia nata circa un anno fa e che ha fatto ricominciare a far battere il cuore al cugino di Kekko dei Modà. Davide Silvestri ama tenere segrete le sue relazioni, l'ultima era con la psicologa Valentina Mangili, ma dell'attuale compagna non si sa nulla. Stasera però Alessia è pronta a varcare la porta rossa per riabbracciare (da lontano) il suo Davide. «Non abbiamo una data, ci siamo conosciuti a novembre ma non gliel’ho mai detto ‘ti amo’, mi vergogno!». A tal proposito, Davide Silvestri – che ha confidato il suo amore per Alessia a Manila Nazzaro – ha aggiunto: «Prima ci riuscivo, è come se invece con lei lo sono davvero – non perché prima non lo sia stato! – ma questa volta non ho voglia di condividerlo con una parola». La serata è perfetta per dire il suo primo Ti Amo e Alfonso ha in serbo per lui una sorpresa. Davide va nella stanza dell'amore e trova palloncini e un video di immagini emozionanti, di frote a lui un pacco contenente un foulard, e nulla più. «Ma davvero mi lasciate così senza farmela vedere?»

Gf Vip, dopo un anno arriva il Ti Amo di Davide

«Ti devi accontentare hai il suo foulard profumato» e lo fa tornare nel salone. Gli occhi lucidi sciarpa al collo ma molta delusione. «Correte tutti nel giardino vi meritate una sorpresa» così tutti i vipponi corrono fuori, ma in realtà la sorpresa sarà tutta per l'ex attore. Freeze e due passi avanti per Davide. «Ciao amore sei bellissimo», occhi intensi, capelli biodissimi e riccissimi e un sorriso dolcissimo ecco chi è Alessia. «Grazie del rispetto che mi porti, sei bravissimo e sono fiera di te». Davide non trattiene le lacrime e per fortuna finisce il freeze. «Sei la più bella del mondo. Devo fare una cosa e dirti una cosa - in ginocchio Davide fa la sua promessa - te lo dico per la prima volta ma vale come una proposta di matrimonio e prendila così io Ti Amo, ti amo tantissimo». L'emozione è alle stelle e sono tutti con gli occhi lucidi. «Devi dire a Kekko tuo cugino di scrivere una canzone per voi» ironizza (ma nenache troppo) Alfonso Signorini.

Gf Vip, Delia pronta allo scontro con Alex: Davide Silvestri incontrerà la sua fidanzata. Le anticipazioni