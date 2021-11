Ivy Getty, l'ereditiera della famiglia "maledetta" sposa il fidanzato fotografo: matrimonio da sogno a San Francisco

Ha detto "sì" vestita di specchi (con tanto di corona), in una location da sogno; a sposarla è stata Nancy Pelosi, speaker della Camera, in persona e la sua damigella d'onore era la "regina di scacchi" Anya Taylor-Joy. Insomma, Ivy Getty, ereditiera della nota dinastia, porterà un po' tutte a ridimensionare il loro concetto di "matrimonio da sogno".

L'ereditiera ha sposato il fidanzato fotografo Tobias Engel a San Francisco al culmine di un party durato tre giorni e fasciata in un abito fatto di specchi creato da John Galliano per Maison Margiela. Che ha firmato anche gli abiti delle damigelle ("Di solito non lo faccio") ha precisato a Vogue, che ha dedicato all'evento un intero servizio.

Chi è l'ereditiera

Ivy Getty, modella, artista e socialite, oltre 42mila follower su Instagram, erediterà parte della fortuna del magnate del petrolio John Paul Getty: suo padre, John Gilbert Getty, trovato morto nel 2020 in Texas, era cugino di Paul Getty III, vittima del famoso rapimento del 1973. Ad accompagnarla all'altare è stato suo nonno, Gordon Getty, quarto figlio di John Paul.

Le nozze

L'evento, ambientato a San Francisco, è durato tre giorni: a dare il via a tutto l'happening un party in stile "Barbarella", seguito da un picnic e da un pigiama party la mattina stessa del matrimonio, avvenuto nella Getty Mansion. «La fede in noi due ha cambiato il mio mondo, catturato il mio cuore e addomesticato la mia anima», ha detto lo sposo davanti a Nancy Pelosi, che ha officiato il matrimonio. La sposa ha indossato due abiti di Maison Margiela, il primo, una scintillante creazione di John Galliano, tintinnava mano a mano che si avvicinava all'altare, il secondo una nuvola di pizzo trasparente.