Gf Vip, Miriana ci riprova con Nicola e gli promette una cena: ecco come ha reagito il gieffino

Mentre ormai sembravano spacciati e i telespettatori ci avevano messo una croce sulla storia d'amore tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan ora torna il sereno. Dopo i litigi dei gioni scorsi che hanno mostrato i due concorrenti del Gf Vip ai ferri corti, ora i due gieffini sono tornati a flirtare come la prima puntata. Anzi mentre prima era l'ex di Non è la Rai a tirarsi indietro, per paura di essere giudicata fuori e dentro la casa, ora è stata proprio lei a lanciare il sasso al figlio della Mirigliani. Dopo l'invito a cena di Nicola, Miriana risponde senza esitazioni: «Io non ho mai avuto dubbi, non è che ho paura che succeda qualcosa», Nicola la interrompe per chiedere spiegazioni: «Cosa dovrebbe succedere?» «Solo cose belle».

APPROFONDIMENTI TELEVISIONE Gf Vip, il post di Patrizia Mirigliani per il figlio TELEVISIONE Gf Vip, Miriana è amore con Nicola? TELEVISIONE Gf Vip, Pago e la dichiarazione d'amore TELEVISIONE Gf Vip, Bufera per la frase di Nicola. Signorini:... TELEVISIONE Gf Vip, Patrizia Mirigliani a sorpresa per Nicola GF VIP Miriana vede i post della Mirigliani e scoppia a piangere GF VIP Gf Vip, Miriana e il flirt con Nicola: «Ho fatto un patto... TELEVISIONE Gf Vip, Miriana e Nicola è amore? Andrea Casalino:... SPETTACOLI Amedeo Goria nudo, polemiche al Grande fratello vip

Gf Vip, Nicola Pisu a Miriana Trevisan: «Meriti un uomo che ti tratti male». Bufera per la frase choc. Signorini: «Vergognati»

Gf Vip, Miriana e Nicola di nuovo vicini

Il botta e risposta tra i due non lascia spazio a fraintendimenti e fa riaccendere la speranza per i fan della coppia. Miriana sembra proprio volersi lasciare andare e conclude il dialogo con Nicola «Accompagnami a letto, gli anziani vanno accompagnati». Domani Alfonso Signorini in puntata tornerà sull'argomento e ne sapremo qualcosa in più.

Foto: per gentile concessione dell'ufficio stampa Mediaset; music: "Cute" from Bensound.com

LEGGI ANCHE: -- Miriana e Davide mai così vicini: quel gioco con il frutto che sembra proprio un chiaro messaggio. Cosa è successo tra i due