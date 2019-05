Coppa Italia, ascolti super: 7,2 milioni davanti alla tv per la vittoria della Lazio

Ultimo aggiornamento: 12:43

Con 7 milioni 297 mila spettatori la finale di Coppa Italia su Rai1 tra Lazio e Atalanta conquista il prime time raggiungendo il 28.68% di share e risultando il programma più visto della giornata.Su Canale5 Live - Non è la D'Urso ha registrato 2 milioni 911 mila spettatori (17.68% di share). Su Rai3 Chi l'ha visto?, lo storico programma che indaga su casi di cronaca e persone scomparse condotto da Federica Sciarelli, ha appassionato 2 milioni 10 mila spettatori (9.41%). Su Italia1 per Inside Out 1 milione 402 mila telespettatori e il 5.79%. Su Rai2 il film con Meryl Streep Dove eravamo rimasti è stato visto da un pubblico di 1 milione 335 mila spettatori (5.41%). Su La7 L'uomo della pioggia ha raccolto 937 mila spettatori (4.2%).Su Rete4 The Terminal ha ottenuto 885 mila spettatori (4.26%). A livello complessivo le reti del gruppo Rai si aggiudicano la prima serata con 11 milioni 537 mila spettatori e uno share del 45.41% (per Mediaset 7 milioni 714 mila e il 30.36%) e l'intera giornata con 3 milioni 890 mila e il 38.37% (per Mediaset 3 milioni 380 mila e il 33.34%). Cologno Monzese si è imposta in seconda serata con 4 milioni 370 mila (37.65%) contro i 3 milioni 726 mila (32.1%) della Rai.In seconda serata su Rai1 Porta a Porta, che ospitava ieri il vicepremier Luigi Di Maio, è stato seguito da 884 mila spettatori (9.3%). Per l'informazione delle 20, il Tg1 ha fatto registrare 4 milioni 910 mila spettatori con il 22.73%, il Tg5 4 milioni 123 mila con il 18.5%, il TgLa7 1 milione 287 mila pari al 5.8%. Nel preserale L'Eredità ha segnato 4 milioni 333 mila spettatori (24%). Nell'access prime time su Canale 5 Striscia La Notizia ha toccato 3 milioni 924 mila spettatori (15.37%).Su La7 Otto e Mezzo di Lilli Gruber è stato visto da 1 milione 641 mila spettatori (6.52%). Su Rai2 l'informazione di Tg2-Post ha totalizzato 1 milione 150 mila spettatori (4.43%). Su Rai2 prosegue il successo del Giro d'Italia che nella tappa di ieri ha raggiunto all'arrivo 1 milione 567 mila spettatori (13.94%). La Rai segnala anche nel day time di Rai1 Storie Italiane, il programma condotto da Eleonora Daniele, che ha raggiunto nella seconda parte 1 milione 42 spettatori (17.7%) e Vieni da me con il 13.9% di share pari a 1 milione 936 mila spettatori. Inoltre la serie Il paradiso delle signore ha totalizzato 1 milione 721 mila spettatori (14.8%) e La vita in diretta 1 milione 712 mila (14.8%). Su Rai3 il programma Geo ha ottenuto il 9.2% di share pari a 1 milione 94 mila spettatori.