Claudia Gerini a Ballando con le stelle, il sensuale tango infiamma il programma

Claudia Gerini infiamma Ballando con le stelle. Mini abito di pizzo nero e rosa in bocca, Gerini, che insieme a Massimo Ranieri era l'ospite della puntata di ieri, si è esibita in un sensuale tango incassando applausi su applausi. È stata lei la ballerina per una notte del programma condotto da Milly Carlucci, esibendosi in una coreografia imparata in poche ore.

