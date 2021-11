Ballando con le Stelle, Alvise e Tove è amore? Selvaggia Lucarelli: «Nei corridoi erano molto vicini»

Alvise Rigo e Tove Villför, sono due protagonisti di Ballando con le Stelle. Lui personal trainer, lei ballerina. Dopo l'esibizione dei due che ha diviso la giuria il gossip parte da Selvaggia Lucarelli: «Tove non è mai stata così raggiante». Pare infatti che tra i due ci sia una forte simpatia «Io li ho visti nei corridoi molto vicini - continua la giornalista - ma mi sono fatta i fatti miei e me ne sono andata», a metterci il carico da 90 ci ha pensato Fabio Canino. «Devo dire una cosa loro due sono venuti a vedere il mio spettacolo a teatro e a un certo punto li ho visti uno appoggiato sulla spalla dell'altro, erano così teneri».

I due ragazzi non fanno altro che sorriere, la maestra è lucente e Alvise anche». Insomma chissà se anche questo anno Ballando con le Stelle ci regalerà un'altra storia d'amore evidente è che tra Alvise e Tova le cose stanno andando molto bene e per la prossima settimana Caroline Smith gli ha proposto un tango su un testo de Il Volo che li mostrerà ancora più passionali. «Insomma ragazzi dovete dirci qualcosa?» ridono dalla regia ma in effetti non serve che aggiungano altro perchè gli sguardi e il sorriso valgono più di ogni parola.