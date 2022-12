“Capodanno in musica” con Federica Panicucci, stasera in tv su Canale 5: anticipazioni, ospiti e scaletta

Oggi, serata musicale anche per Canale 5. Stasera in tv sulla rete ammiraglia Mediaset andrà in onda alle 20.50 “Capodanno In Musica”. Il grande evento musicale di Canale 5 che saluterà il 2022, abbracciando in 2023, condotto da Federica Panicucci. Subito dopo il discorso del presidente Mattarella avrà inizio la serata Mediaset che vedrà come ospiti tantissimi big della musica italiana. Quest’anno l’evento si svolgerà a Genova, in Piazza De Ferrari.

Capodanno in musica, l'evento di Canale 5

Annalisa, Baby K, Riccardo Fogli, Riki, Roby Facchinetti, Rocco Hunt, Sergio Sylvestre, Blind, Erwin, Anna Tatangelo, Fausto Leali, Follya (ex Dear Jack) Gemelli DiVersi, GionnyScandal, Luigi Strangis, Mamacita, Ivana Spagna, Patty Pravo, Fabio Rovazzi, The Kolors. E ancora Gigi D’Alessio alcuni talenti dell'edizione attuale di Amici (Angelina - figlia di Mango, Cricca, e Rita). Sono loro tre che dopo aver vinto delle sfide all'interno del programma di Maria De Filippi si sono aggiudicati la presenza sul palco del Capodanno di Canale 5.

Gli ospiti

E anche quest'anno l'evento vedrà la copartecipazione di altri artisti da altre piazze d'Italia e saranno Boomdabash, Rkomi, La Rappresentante di Lista e Gigi D’Alessio che da Bari e Matera intratterrano i telespettatori.

Lo spettacolo inizierà intorno alle 20.50 e terminerà attorno alle 2.00