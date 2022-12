Sabato 31 Dicembre 2022, 09:41

Con il cast svelato e le prove generali che hanno già radunato tantissimi curiosi sotto al palco di piazza IV Novembre, è tutto pronto per l’atteso evento L’Anno che Verrà. È ben definito anche il piano di gestione e sicurezza per il concertone Rai di Capodanno, ma in tanti, soprattutto residenti dell’acropoli, continuano a chiedere anche alla polizia locale spiegazioni sulla logistica per questa sera. Ecco allora come funzionerà oggi l’ingresso al centro storico della città. A partire già da mezzogiorno, quando entreranno in vigore i provvedimenti. Alcuni, a dirla tutta, sono già attivi da giovedì, come i divieti di sosta in viale Indipendenza. Ma è oggi il giorno dei grandi cambiamenti. Andando con ordine, l’area delimitata dell’evento è quella di piazza IV Novembre e corso Vannucci. Unico punto di accesso sarà il versante di piazza Italia (dove ci sarà uno dei due maxi schermi), con controlli delle forze dell’ordine e steward su 3 varchi dedicati. Unica variante sarà quella di via del Forte, dedicata a chi ha un pass rilasciato dai ristoranti interni al Corso e per ospiti di residenti di quell’area. Va data comunicazione preventiva alla mail comunicazioneistituz@comune.perugia.it, indirizzo di posta da utilizzare anche per prenotare il posto per disabili e accompagnatore (area riservata sotto le scale della sala dei Notari che si raggiunge da via Maestà delle Volte dalle 19,15 alle 20,15). Tutte le altre vie del Corso saranno di sola uscita. Fronte viabilità: dalle 12 stop a sosta e transito: l’asse piazza Italia-via Baglioni sarà solo pedonale e da via Cacciatori delle Alpi e piazza Fortebraccio non si accederà più alla Ztl. Per i residenti, garantito l’accesso fino a che le condizioni di sicurezza lo consentiranno. Il Comune ha più volte invitato i cittadini e chi arriverà in città ad optare per i mezzi pubblici. Le scale mobili funzioneranno, come il minimetrò, fino alle 3,45. Previsto il rafforzamento dei bus navetta nella tratta Pian di Massiano – piazza Partigiani dalle 19 alle 4. I parcheggi dell’acropoli saranno comunque tutti aperti e fruibili fino ad esaurimento. Tornando al tema dei controlli, esteso a buona parte del centro il divieto di vendita e detenzione di bevande in vetro o lattina. Off limits, nell’area del Corso, anche bici, monopattini, caschi, droni, fuochi d’artificio, spray urticanti e animali al guinzaglio. Regole dettate dalle norme di sicurezza, aspetto sotto controllo anche con un imponente piano sanitario. Due ambulanze nel retropalco, 1 in via Fani, 2 in piazza Italia con annesso ambulatorio mobile. Lungo corso Vannucci 6 pattuglie mobili per il primo soccorso. Capitolo bagni: 5 in piazza Italia, 2 in piazza Piccinino, 2 per disabili (giardini Carducci e nell’area riservata di piazza IV Novembre).