Sabato 31 Dicembre 2022, 08:32

«La vicenda Madame al momento non è un problema e potete fare copia e incolla di quanto ho detto due giorni fa, perché da allora non è cambiato niente». Amadeus continua a gettare acqua sul fuoco sul caso che si è sollevato intorno alla 20enne rapper vicentina, da lui voluta in gara al Festival di Sanremo 2023, in seguito al coinvolgimento di quest'ultima in un'indagine su false vaccinazioni anti-Covid al fine di ottenere il green pass. A Perugia per presentare L'anno che verrà, il tradizionale concertone di Capodanno di Rai1 che conduce da ormai otto edizioni, in diretta questa sera dalle 21 da Piazza IV Novembre, nel centro del capoluogo umbro, Amadeus si ritrova inevitabilmente a commentare le ultime notizie legate al Festival. E sul caso Madame ribadisce la sua posizione garantista.

La giustizia



Come lui anche il direttore intrattenimento prime time Rai Stefano Coletta: «La Rai da sempre, quando ci sono situazioni come questa, attende che la giustizia faccia il suo corso. L'artista ora è solo indagata, c'è quindi presunzione di innocenza e bisogna aspettare». Ieri, intanto, la rapper ha rotto il silenzio social nel quale si era rintanata condividendo enigmaticamente tra le sue storie Instagram Smisurata preghiera di Fabrizio De André (Per chi viaggia in direzione ostinata e contraria / col suo marchio speciale di speciale disperazione, cantava Faber): stasera si esibirà al concerto di Capodanno di Roma, al Circo Massimo, confermata dal Campidoglio nonostante le polemiche.

A rappresentare il cast di Sanremo 2023 sul palco de L'anno che verrà ci penseranno LDA, i Modà e Mr. Rain, tra gli oltre venti protagonisti della serata insieme a tra gli altri i Ricchi e Poveri, Umberto Tozzi, Noemi, Piero Pelù, Donatella Rettore, Francesco Renga, Nek, Iva Zanicchi, Raf, Dargen D'Amico, Sandy Marton, Tracy Spencer e la coppia composta da Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, che ha spopolato a Tale e Quale Show con le grottesche imitazioni di Mahmood e Blanco e Loretta e Daniela Goggi. Non ci sarà Nino Frassica, alle prese con il Covid.

Grandi successi



«Sarà il Capodanno degli italiani, delle famiglie - ha sottolineato Amadeus - Ho chiesto agli artisti di cantare solo grandi successi, hit riconoscibili da tutte le generazioni. Nei dodici mesi che compongono un anno tutti abbiamo momenti belli e momenti brutti ma ci sono momenti in cui la gente per qualche ora vuole solo pensieri positivi e questo è l'obiettivo de L'anno che verrà. Con la speranza di un 2023 che possa essere migliore di quello precedente». L'anno scorso lo show fu ospitato dalle Acciaierie di Terni, che aprirono i loro cancelli a soli 700 spettatori. Quest'anno l'evento torna in piazza, aperta a più di 8 mila spettatori senza distanziamento: «La piazza ha un valore che non ha paragoni ad alcuno studio televisivo. Sarà che ho fatto per cinque anni il Festivalbar», sorride Amadeus.

Il Capodanno di Rai1 proseguirà poi domani con la diretta alle 12.20 del concerto dell'orchestra e del coro del Teatro La Fenice di Venezia, diretti da Daniel Harding, mentre alle 21.25 torna in tv Roberto Bolle con il suo Danza con me insieme a Luca Zingaretti, Cristiana Capotondi, Virginia Raffaele, Edoardo Leo e Blanco, che a Sanremo 2023 potrebbe tornare insieme a Mahmood per un passaggio di consegne dopo la vittoria di quest'anno con Brividi.

Le co-conduttrici



All'Ariston non ci sarà invece Silvia Toffanin, al centro di alcuni rumors negli ultimi giorni: «Le avevo chiesto di esserci per il mio primo Sanremo nel 2020 e lei carinamente aveva declinato l'invito dicendomi che non se la sentiva. Le porte, per quanto mi riguarda, per Silvia Toffanin sono sempre aperte. Lei mi piace molto ed è molto brava. Magari il prossimo anno, che è il mio ultimo Festival, sarò felice di averla con me». Oltre a Chiara Ferragni (madrina della prima e dell'ultima serata) e a Francesca Fagnani rimangono da annunciare i nomi delle altre due co-conduttrici: «Per una ho già un'idea, per l'altra solo una mezza idea», taglia corto Amadeus. Se ne riparlerà dopo Capodanno.