Black Out - Vite Sospese, stasera in tv (lunedì 6 febbraio) su Rai1 l'ultima puntata: trama e anticipazioni

Quarta e ultima puntata stasera in tv, lunedì 6 febbraio su Rai1 di Black Out - Vite sospese. Il mistery drama di Riccardo Donna, con protagonista Alessandro Preziosi ha conquistato gli italiani ma ora è pronto ai saluti. A causa di una slavina un gruppo di persone resta intrappolato in un albergo nella Valle del Vanoi. Tra loro ci sono segreti inconfessabili, rapporti ambigui, menzogne e un assassino. E stasera sarà la resa dei conti.

Black out - Vite sospese, stasera in tv l'ultima puntata

La trama - Chiuso in hotel con l’accusa di aver ucciso Max, nel finale della scorsa puntata abbiamo visto Giorgio essere liberato da sua nipote Aurora. All’inizio dell’odierno appuntamento con la serie, le tracce del fuggitivo sembrano perse. I superstiti della frana si interrogano sul destino dell’uomo, certi che non tornerà indietro, né che avvertirà soccorsi che permetteranno loro di essere portati in salvo. Intanto nuove dinamiche interne vengono portate avanti: Lidia indaga su Hamid, attraverso uno dei disegni di Hamid, lei inizia a sospettare che il bambino sia stato vittima del traffico di clandestini. Intanto Marco è convinto delle colpe di Giovanni che, a suo dire, è colpevole sia della morte di Max che del tentato omicidio di Claudia. Nel trovare prove si avvale dell’aiuto di Claudia, che si avventura con lui tra la neve per raggiungere l’auto del maresciallo Piani.

Giovanni, messo alle strette, confessa al suo accusatore di aver attentato alla vita di Claudia, ma giura di essere estraneo alla morte di Max. Intanto, Lidia insospettita dal rapporto di Karim e Hamid, perquisisce la casa del barman e trova le prove che il bambino era nascosto lì. Tornata in hotel arresta Karim, accusandolo di essere anche l’assassino di Max e colui che ha tentato di uccidere Claudia. L’uomo si dice innocente. Imprigionato nel magazzino tenta di fuggire sequestrando la dottoressa. La vita di Claudia è di nuovo in pericolo e Marco e Giovanni sono pronti a tutto pur di salvarla, non senza un costo molto alto da pagare.

Finalmente la radio capta un segnale dal mondo esterno, ma l’unico testimone viene ucciso proprio mentre in infermeria Elena ri-apre gli occhi…

