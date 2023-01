Black Out: vite sospese, stasera in tv la nuova fiction di Rai1: cast e trama. Paura per Preziosi sul set ad alta quota: «Ho pensato "è finita"»

Black Out: vite sospere, stasera in tv, 23 gennaio alle 21.25 su Rai 1 esordisce la fiction con Alessandro Preziosi. Raiuno ha deciso di far esordire la fiction con un doppio appuntamento, lunedì 23 e martedì 24 gennaio 2023, alle 21:25. Le altre puntate, invece, vanno in onda di lunedì: il finale di serie viene quindi trasmesso il 6 febbraio. Prima del debutto televisivo, però, il primo episodio è stato messo a disposizione in anteprima su RaiPlay.

Black Out: Vite sospese, stasera in tv la prima puntata

Black Out: vite sospese «è una storia che parla di destini incrociati, un mistery-relazionale che inizia subito con un evento drammatico». A dirlo è la direttrice di Rai Fiction Maria Pia Ammirati, presentando nella sede Rai di viale Mazzini la nuova fiction di Rai1 ambientata in alta quota (in Trentino). Bloccati in un hotel in quota, in una location suggestiva quanto inquietante, la nuova fiction di Raiuno, racconta come un gruppo di persone in un hotel di lusso in montagna debba affrontare un isolamento forzato causato da una valanga, facendo affiorare puntata dopo puntate le proprie vere nature. Il paese è isolato, l'elettricità saltata, le comunicazioni interrotte. In quella che avrebbe dovuto essere una piacevole vacanza, restano intrappolati personaggi con segreti da nascondere, identità celate e ambigui professionisti pronti a tutto. Tra di loro c'è anche un assassino. La valanga costringe vacanzieri e residenti nel piccolo paese a vivere un'esperienza unica che li obbligherà a fare i conti con sé stessi e con gli altri: potranno venirne fuor, solo se supereranno le loro paure, i loro pregiudizi ed impareranno ad essere una comunità. Un mistery intenso ed emozionante diretto da Riccardo Donna (girato in grande formato 6 K utilizzando importanti VFX e grandi effetti digitali)

La trama

Black Out: vite sospese, un mix di scenari mozzafiato, suspense, sentimenti e umanità. Protagonista del tvmovie Alessandro Preziosi nel ruolo di Giovanni Lo Bianco, un broker finanziario, cresciuto nei bassifondi di Napoli. Riuscito a farsi strada nel mondo della finanza arriva a Vanoi assieme ai figli adolescenti, Elena e Riccardo, nella speranza che una vacanza possa alleggerire il peso per la perdita della moglie e madre dei ragazzi, mancata da poco. Ma la scoperta fortuita della presenza di Claudia (interpretata da Rike Schmid), testimone di giustizia sotto protezione, mette Giovanni davanti ad un grave dilemma: se non vuole che Riccardo ed Elena scoprano chi è veramente, e che il castello di menzogne costruito attorno alla sua carriera crolli, non gli resta che uccidere Claudia.

I protagonisti di Black out, clienti di un lussuoso albergo nel piccolo ed esclusivo polo sciistico nella Valle del Vanoi, vanno in Trentino per trascorrere le feste di Natale in compagnia dei propri cari. Ma la terra trema e il distacco di un'imponente slavina isola la Valle e impedisce i soccorsi possibili dall'unico passo che la collega con il resto del mondo. «Non è stato facile - spiega Preziosi nel corso della conferenza stampa - È stato interessante notare come la vita dia sempre una seconda possibilità. Personalmente è stata tra le esperienze più difficili della mia carriera. Siamo stati per tredici settimane in un luogo dove non c'era niente e, questo, non mi era mai capitato prima».

Quante puntate sono

La serie tv, in onda su Rai1 dal 23 gennaio in quattro prime serate per un totale di 8 episodi, vede protagonisti, tra gli altri, Marco Rossetti e Aurora Ruffino: le prime due sono trasmesse il 23 e 24 gennaio, le altre due il 30 gennaio ed il 6 febbraio. Black Out, diretta da Riccardo Donna, è una coproduzione Rai Fiction ed Eliseo Entertainment con la partecipazione di Viola Film, in collaborazione con Tentino Film Commission, ed è prodotta da Luca Barbareschi.

L'intervista ad Alessandro Preziosi

«La vita può cambiare in una frazione di secondo, da una vacanza di lusso passi all'incubo, ma è stato interessante notare come proprio quando si crede di aver perso tutto, spesso, si ritrovi sé stessi e il coraggio di combattere per ciò che conta davvero e si scoprano le persone per quello che sono».

«Personalmente è stata tra le esperienze più difficili della mia carriera. Siamo stati per 13 settimane in un luogo dove non c'era niente e questo non mi era mai capitato prima. Non è stato facile». Parola di Alessandro Preziosi, ancora una volta nei panni di un padre (dopo la recente esperienza della Vita Bugiarda degli Adulti, in onda su Netflix). «Qui sono Giovanni Lo Bianco, un papà vedovo con due figli che per riprendersi ha deciso di prenotare una vacanza in montagna con loro. Sono un broker, ma anche questa volta ho un passato segreto dal quale pensavo di essermi allontanato. Sono un uomo in difficoltà. Quando tutto sembra più o meno risolvibile, un incontro (con Marco Rossetti) lo catapulta in un black out forte, finché le vicende personali - non facciamo spoiler - vengono assorbite dal disastro che attende tutti i personaggi».

L'aneddoto

Preziosi ricorda un aneddoto dal set: «Era una bellissima giornata di sole ed eravamo in una pendenza importante, con le ciaspole. Insomma, cominciamo a salire, e come ti giri vedi che è tanto pendente, e che c'è uno strapiombo. Io sono alto, faccio sport, ma in fondo sono un uomo di mare - prosegue l'attore napoletano - e vedo Massimo, uno scalatore vero, che ci ha distanziati. A un certo punto, Marco Rossetti mi corre incontro e comincio a urlare, fino a che mi arriva a due centimetri dalla faccia. È stato uno degli episodi più delicati, ora siamo tutti qui e lo possiamo raccontare... ma insomma mi sono detto: è finita, che cavolo».

Il cast

Black Out è un mistery-drama ambientato in alta quota. È un racconto spettacolare, fatto di suspence, ma anche di sentimenti e umanità. Il cast: Alessandro Preziosi è Giovanni Lo Bianco, Rike Schmid è Claudia Schneider, Marco Rossetti è Marco Raimondi, Aurora Ruffino è Lidia Ercoli, Mickaël Lumière è Karim, Caterina Shulha è Irene, Juju Di Domenico è Anita Raimondi, Federico Russo è Riccardo Lo Bianco, Riccardo Maria Manera è Lorenzo Zanin. Massimo Mesciulam è Giorgio, Giorgio Caputo è Ruggero Volturno, Magdalena Grochowska è Sarah Zanin, Maria Roveran è Petra Zanin, Veronica Urban è Silvia, Alessandro Riceci è Umberto, Maurizio Fanin è Andrea, Eugenio Franceschini è Luca, Fabio Sartor è Max Zanin