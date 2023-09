Belve torna stasera in tv, Francesca Fagnani parte con il botto: Arisa, Fabrizio Corona e Stefano De Martino sono gli ospiti. Le anticipazioni

Belve torna stasera in tv, martedì 26 settembre in prima serata su Rai 1. Francesca Fagnani è pronta a indossare la maschera da animale feroce e a provocare i suoi ospiti a colpi di domande. E se lo sgabello è quanto di più scomodo si possa offrire a un invitato, nel salotto (arena) della Fagnani è l'unico modo per gli ospiti di "salvarsi”.

Belve torna stasera: gli ospiti della prima puntata

Gli ospiti della prima puntata sono: Arisa, Fabrizio Corona e Stefano De Martino. Boom. E nessuna delle tre interviste si può perdere. L'ex re dei paparazzi come sappiamo ha parlato del turbolento con la ex moglie Nina Moric e della malattia del figlio Carlos Maria. La Fagnani belva non perderà poi di chiedere qualcosa in più ad Arisa su quell’annuncio matrimoniale che aveva diffuso via Instagram nelle scorse settimane. E poi c'è Stefano De Martino. Ha le corna o le ha messe? Insomma cosa è successo stavolta con Belen Rodriguez, e chi è Martina Trivelli?

Insomma una partenza con il botto quella di Belve, dove nel proseguo della stagione assisteremo a moltissime altre interviste con alcuni personaggi molto attesi. Già annunciati Belén Rodriguez, Raoul Bova ed Emanuele Filiberto.

Le novità

Questa edizione presenta alcune novità, come lo spazio dedicato all'umorismo di Vincenzo De Lucia, il noto imitatore napoletano che, nelle vesti di una cartomante improbabile, accoglie ospiti speciali in studio e interpreta le carte.